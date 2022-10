Diebesbande im Regionalzug nach Würzburg

Würzburg. In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit ist einer Reisenden am Wochenende ihre Handtasche im Zug entwendet worden. Beim Halt in Würzburg konnten die Täter allerdings gefasst und die Diebesbeute sichergestellt werden.

Am Samstagabend reiste die sehbehinderte Frau im Regionalzug von Aschaffenburg nach Würzburg. Als sie sich für einen kurzen Moment einige Meter von ihrem Sitzplatz entfernte, entwendete eine vierköpfige Gruppe ihre Handtasche. Während die algerischen Staatsangehörigen ihre Beute nach Geld und Wertgegenständen auf der Zugtoilette durchsuchten und den Rest der Handtasche in einem Mülleimer entsorgten, bemerkte die 57-jährige ihren Verlust und wendete sich an die Zugbegleiterin. Diese stellte die Langfinger bei der Zugtoilette fest und informierte die Bundespolizei in Würzburg. Nach Einfahrt in den Hauptbahnhof Würzburg konnten die Beamten den Fluchtversuch eines Täters verhindern und das Diebesgut bei drei Beschuldigten feststellen. Der vierte Algerier hatte den Zug bei einem vorherigen Halt bereits verlassen, konnte aber durch Beamte der Landespolizei festgenommen werden, da er seinen Ausweis beim Ausstieg verloren hatte.