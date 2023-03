Diebe treiben ihr Unwesen

Würzburg. Die Polizei verzeichnete in den letzten Tagen zahlreiche Diebstähle von oder aus Taschen in der Würzburger Innenstadt. Bereits am Donnerstag stahl ein unbekannter Täter eine Handtasche im Bereich des Ringparks. Die Handtasche war kurzzeitig auf einer Parkbank unbeaufsichtigt abgelegt worden. Hierbei entstand ein Vermögensschaden von etwa 300 Euro. Am Samstagmittag wurde in einer Drogerie in der Erthalstraße aus einem Stoffbeutel eine Geldbörse mit etwa 50 Euro Bargeld entwendet. Des Weiteren kam es Samstagnacht in einer Bar im Bereich der Sanderstraße ebenfalls zu einem Geldbörsendiebstahl aus einer Handtasche.

Am Sonntagabend musste dann ein Mann in der Straßenbahn den Verlust seines Rucksacks feststellen, nachdem er diesen auf den Boden gestellt und sich mit einem anderen Fahrgast unterhalten hatte. Ein unbekanntes Pärchen stieg mit dem Rucksack aus und ging in Richtung Pestalozzistraße/Schiestlstraße davon. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, seine Wertgegenstände unbeaufsichtigt abzustellen. Wertgegenstände sollten möglichst nah und gesichert am Körper getragen werden.