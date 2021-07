Dieb stiehlt wertvolle Handys

Würzburg. Ein 22-Jähriger und eine 24-Jährige waren in der Nacht auf Samstag in einem Nachtzug auf dem Weg in Richtung Österreich. In den frühen Morgenstunden erreichte das aus Niedersachsen kommende Pärchen den Würzburger Hauptbahnhof, wo der Zug einen Halt einlegte. Ein polizeibekannter Taschendieb nutzte dort die Gelegenheit und entwendete die achtlos abgelegten Handys der beiden, die einen Neuwert von rund 1800 Euro hatten.

Der Diebstahl fiel auf, als die Bluetooth-Verbindung nach der Abfahrt des Zuges abriss. Daraufhin alarmierten die beiden Reisenden über ein geliehenes Mobiltelefon gegen 3 Uhr die Bundespolizei und teilten mithilfe der Standortermittlung des Anbieters mit, dass sich die Handys noch am Würzburger Hauptbahnhof befinden müssten. Am Bahnsteig machten die Beamten der Bundespolizei kurze Zeit später den 65-jährigen Täter ausfindig und nahmen ihn fest. Die Mobiltelefone hatte der Rumäne in seinem eingerollten Schlafsack versteckt. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.