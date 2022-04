Die Zukunft im Blick

Würzburg. Ab dem kommenden Wintersemester 2022/23 bietet die Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt am Standort Würzburg den neuen Bachelorstudiengang „Business Analytics“ an.

„Sowohl die Gesellschaft, als auch die Wirtschaft unterliegen dem fortschreitenden Wandel der Digitalisierung. Umso wichtiger ist es, den angehenden Studierenden die Kompetenzen an die Hand zu geben, um in einer sich verändernden Arbeitswelt souverän agieren zu können“, so die Verantwortlichen.

Das hat sich auch die FHWS mit dem Studiengang Business Analytics zum Ziel gesetzt. Während der sieben Semester des Studiums erlangen die Studierenden sowohl betriebswirtschaftliche Kenntnisse, als auch ein breites Anwendungswissen in der Datenanalyse und lernen zudem, mathematische und informationstechnische Verfahren durchzuführen. Dies ermöglicht es, als Bindeglied an der Schnittstelle dieser Disziplinen zu wirken und den Wandel hin zu einem verstärkt datengestützten Arbeiten mitzugestalten.

Zum Abschluss des Studiums wird der Abschluss Bachelor of Science vergeben. Die Absolvierenden können ihr Wissen mit einem Masterstudiengang weiter vertiefen und sind durch das Praktikum und zwei Praxisprojekte in den letzten Semestern auf die Arbeitswelt vorbereitet. Der Bewerbungszeitraum für das Wintersemester 2022/23 läuft vom 1. Mai bis 15. Juli.

Info: Weitere Informationen gibt es unter bba.fhws.de im Internet.