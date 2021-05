Die Kirche feiert ihr Gründungsfest

Würzburg. An Pfingsten feiert die Kirche weltweit die Sendung des Heiligen Geistes. Bischof Dr. Franz Jung zelebriert am Pfingstsonntag, 23. Mai, um 10 Uhr im Würzburger Kiliansdom ein Pontifikalamt zum Hochfest Pfingsten. Musikalisch begleitet das Vokalensemble der Mädchenkantorei am Würzburger Dom unter Leitung von Domkantor Alexander Rüth den Gottesdienst. Der Fernsehsender Bibel TV überträgt das Pontifikalamt live aus dem Kiliansdom. Die Pontifikalvesper mit Bischof Jung am Pfingstsonntag im Dom beginnt um 15 Uhr. Am Pfingstmontag, 24. Mai, feiert Generalvikar Dr. Jürgen Vorndran um 10 Uhr im Kiliansdom einen Gottesdienst. Die Gottesdienste werden live auf TV Mainfranken sowie auf der Bistumshomepage (www.livestreams.bistum-wuerzburg.de) übertragen. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf den ökologischen Problemen und Herausforderungen im Osten Europas. Beispiele hierfür seien unter anderem die anhaltende Strahlenverseuchung in Belarus und der Ukraine durch die Tschernobyl-Katastrophe, die hohe Luftverschmutzung in Polens Kohlerevieren oder die Mülldeponien in Albanien. „Allmählich aber spüren viele Menschen, wie sehr wir uns durch die Zerstörung der Umwelt selbst schaden: Wir betrügen uns um saubere Luft, trinkbares Wasser und fruchtbaren Boden“, heißt es in dem Aufruf. Die Covid-19-Pandemie habe einmal mehr die Verletzlichkeit der Menschen gezeigt, deshalb seien die Menschen gemeinsam gefordert, die Schöpfung zu bewahren. pow

