Die Geheimnisse von James Bond

Würzburg. Mit einer großen Wissenschaftsshow eröffnet TV-Moderator und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar am Montag, 27. September in der s.Oliver-Arena das einwöchige Würzburger Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“, das Wissenschaft und Unterhaltung für die ganze Familie miteinander verbindet. Die Besucher erwarten physikalische Experimente mit Pfiff, vorgeführt von Gästen aus Forschung und Politik. Zu sämtlichen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Teilweise sind kostenlose Eintrittskarten oder eine Anmeldung erforderlich.

Mit seinen Bühnengästen begibt sich Ranga Yogeshwar auf eine unterhaltsame, physikalische Reise, von der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen vor 125 Jahren in Würzburg über moderne Anwendungen im Bereich der bildgebenden medizinischen Diagnostik bis zur Erforschung schwarzer Löcher mit Hilfe moderner Röntgenastronomie.

Mit einem interaktiven Quiz können die Zuschauer die Show aktiv mitgestalten. Für Unterhaltung sorgen die weltberühmten Künstlerinnen und Künstler von „Flying Steps“ aus Berlin und der iPad-Magier Simon Pierro.

Mitten auf dem Marktplatz

Gemeinsam mit Ranga Yogeshwar eröffnen zahlreiche Vertreter der Veranstalter das Festival, wie der Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas, der Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Dr. Lutz Schröter, und der Präsident der Universität Würzburg, Professor Paul Pauli.

Die Show ist der Auftakt des Wissenschaftsfestivals „Highlights der Physik“. Dieses Jahr residiert das Festival vom 27. September bis zum 2. Oktober in Würzburg.

Zentrales Element der einwöchigen „Highlights der Physik“ ist eine große Themenausstellung mitten auf dem Marktplatz. Wissenschaftler aus Würzburg und dem gesamten Bundesgebiet präsentieren dort ihre Forschung und stehen für Fragen, Erklärungen und Diskussionen zur Verfügung. Sie wagen einen Röntgenblick ins All und zeigen, wie man mit Lasern Treibhausgasen auf die Spur kommen kann. Außerdem werden neueste Entwicklungen für Quantencomputer sowie viele weitere interessante Themen präsentiert, bei denen Physik in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt. An jedem der rund 30 Exponate stehen Wissenschaftler für Fragen zur Verfügung. Die Ausstellung gliedert sich in die Bereiche „Physik von Raum, Zeit und Teilchen“, „Quantenphysik und Quantentechnologien“, „Physik und Leben“ und „Neue Materialien, Energie und Klima“. Außerdem gibt es täglich Wissenschaftsshows auf der Open-Air-Bühne am Marktplatz, ein vielseitiges Vortragsprogramm, Live-Experimente, sowie ein umfangreiches Onlineangebot mit interaktivem Kinderprogramm. Erstmals präsentieren die „Highlights der Physik“ viele Programmpunkte auch im Livestream und mit digitalen Formaten. Informationen dazu unter highlights-physik.de.

„Röntgenblicke“

Ergänzt wird das Programm durch eine Reihe interessanter Vorträge. Einer davon trägt den Titel „Röntgenblicke“. Moderne diagnostische Strategien für die drei häufigen Erkrankungen Herzinfarkt, Brust- und Prostatakrebs stellt die Radiologie vor neue Möglichkeiten. In dem Vortrag erfährt man vom Leiter des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie die neuen Wege der Diagnostik, insbesondere mit der zunehmend in den Aktionsradius tretenden Künstlichen Intelligenz. Die Verbindung zu Würzburg ist klar: Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte am 8. November 1895 im Physikalischen Institut der Universität Würzburg die Röntgenstrahlen. Zum Abschluss bieten die Veranstalter noch einen besonderen Höhepunkt. In dem unterhaltsamen Vortragskonzert „James Bond im Visier der Musik“ liefert Metin Tolan, Professor für Experimentelle Physik und Präsident der Georg-August-Universität Göttingen, am Veranstaltungssamstag in der s.Oliver Arena physikalische Einblicke in die gewagten Stunts und die ausgefallene Technikausstattung des berühmten Geheimagenten. Dazu präsentieren die Würzburger Philharmoniker unter der Leitung von Generalmusikdirektor Enrico Calesso einige der bekanntesten Kompositionen der Filmreihe. Kann ein Mensch wirklich ein abstürzendes Flugzeug in der Luft einholen? Und wie funktionieren die Bond-Autos? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag, 2. Oktober um 20 Uhr in der s.Oliver Arena; Einlass ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Hier sind Eintrittskarten erforderlich, Infos unter highlights-physik.de.

Das Wissenschaftsfestival wird von zahlreichen Institutionen unterstützt. Partner der diesjährigen Veranstaltung sind unter anderem die Stadt Würzburg, die Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung und die Internetplattform Welt der Physik.Die lokale wissenschaftliche Leitung liegt in den Händen von Professor Thomas Trefzger und Katharina Leiter von der Fakultät für Physik und Astronomie der Universität Würzburg.

Die „Highlights der Physik“ wurden 2001 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) ins Leben gerufen. Das Wissenschaftsfestival lockte in den vergangenen Jahren bis zu 60 000 Besucherinnen und Besucher an. Es tourt mit wechselnder Thematik von Stadt zu Stadt: Würzburg ist die 20. Station.