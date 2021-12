„Die Bedürftigkeit der Besucher ist groß“

Würzburg. Sie studieren auf dem Campus der Uni. Arbeiten irgendwo in Würzburg in einem Betrieb. Oder sind im wohlverdienten Ruhestand. Neun Ehrenamtliche verschiedenster Couleur im Alter zwischen 20 und 80 Jahren kümmern sich um die Gäste der Würzburger Wärmestube. Weitere Ehrenamtliche werden gerade dringend gesucht. „Wir bräuchten sie besonders am Sonntag“, sagt Wärmestuben-Leiter Christian Urban. Aktuell teilen sich nur drei Freiwillige in die beiden Schichten des Sonntagsdienstes.

Die Ehrenamtlichen bewirten die Gäste mit Kaffee, Tee und Gebäck. Sie reichen Besuchern, die duschen möchten, Shampoo, Handtuch und Rasierer. Sie sind ansprechbar bei Fragen und suchen, so Zeit ist, zwischendurch auch mal von sich aus das Gespräch. Klingelt es an der Türe, öffnen sie und lassen neue Gäste ein. Zumindest dann, wenn Platz ist. „Im Moment können nur neun Männer gleichzeitig bei uns sein“, sagt Leonie Starklauf. Die 24-Jährige engagiert sich seit fünf Jahren neben ihrem Studium der Zahnmedizin in der Einrichtung der ökumenischen Christophorus-Gesellschaft. An jedem zweiten Sonntag hat sie von 10 bis 13 Uhr Dienst.

Anspruchsvolle Arbeit

Ohne Freiwillige würden die Hauptamtlichen mit der Arbeit gehörig in Druck geraten. „Die Organisation wäre noch schwieriger“, sagt Christian Urban. Aufgabe der festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es unter anderem, intensive Gespräche mit Gästen zu führen, die ein Anliegen haben: „Dann halten uns die Ehrenamtlichen den Rücken frei.“ Anliegen gebe es viele. Überhaupt sei die Bedürftigkeit der Besucher groß. Dies wiederum macht das Ehrenamt in der Wärmestube so anspruchsvoll. Es ist denn auch nicht für jeden geeignet, sagt der Einrichtungsleiter. Vonnöten sei ein gewisses Gespür für die sehr speziellen Lebensumstände der meist wohnungslosen Klienten. Durch ein Ehrenamt kann sich eine neue Welt auftun. Das hat Leonie Starklauf erlebt. Vor dem Studium hatte sie sich in London als Freiwillige für obdachlose Frauen engagiert.

Ehrenamtlich professionell

An diese Erfahrungen wollte sie, zurück in Würzburg, anknüpfen. Was sie in London gelernt hatte, half ihr vor fünf Jahren beim Einstieg in die Wärmestube. „Allerdings ist die Arbeit mit obdachlosen Männern noch mal etwas anderes als die mit Frauen“, hat die Studentin erlebt.

So gebe es durchaus Wärmestuben-Besucher, die nicht eben freundlich zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind. Was jedoch nachzuvollziehen sei, so Leonie Starklauf: Viele Männer sind durch ihre extrem prekären Lebensumstände gefrustet.

Doch es gibt nicht nur jene, die bisweilen ruppig und fordernd auftreten. Einige Wärmestuben-Besucher seien ausgesprochen nett und liebenswert. Leonie Starklauf hat gelernt, mit allen gut umzugehen. Ihr wie auch den anderen langjährigen Freiwilligen bescheinigt Christian Urban „ehrenamtliche Professionalität“. Zu dieser Professionalität gehört es auch, zu wissen, wann eine Grenze in der Interaktion mit den Besuchern erreicht ist.

Wenn man mit einer Aufgabe nicht zurecht kommt, ist das nicht schlimm. Ehrenamtliche sind niemals allein im Dienst. Immer ist ein Hauptamtlicher in der Nähe, an den man sich bei Fragen und Problemen wenden kann. Manchmal zum Beispiel, sagt Leonie Starklauf, ist die Atmosphäre in der Wärmestube etwas angespannt. Das hatte sie anfangs beunruhigt, weshalb sie sich in solchen Fällen an die Hauptamtlichen gewandt hatte. Inzwischen weiß sie, dass die Besucher aufgrund ihrer belastenden Lebenssituation schnell wütend werden können. Diese Wut lassen sie dann manchmal untereinander aus. Leonie Starklauf ist nicht nur ein sehr feinfühliger Mensch. Ihre Neugier auf die Welt treibt sie auch, Einblick zu gewinnen in Lebensbereiche, die ihr aufgrund ihrer eigenen Sozialisation fremd sind. Die in der Wärmestube gesammelten Erfahrungen kommen ihr beruflich zugute, sagt die Studentin, die, nachdem sie inzwischen im zehnten Semester ist, bereits Patienten in der Zahnklinik behandelt. „Auch zu uns kommen Leute, die nicht einfach sind“, sagt sie. Vor allem Menschen mit wenig Geld besuchen die studentische Sprechstunde: „Daneben haben wir es mit Angstpatienten zu tun.“

Selbst mit sehr anstrengenden Patienten geht Leonie Starklauf dank ihres Ehrenamts souverän um. Es gibt Menschen, denen es von der Wiege an schlecht ging. Dazu gehört der größte Teil der Männer, die in die Wärmestube kommen. Fast keiner hatte eine unbeschwerte Kindheit. Viele sind laut Leonie Starklauf psychisch krank. Durch die Arbeit in der Wärmestube wurde der jungen Frau noch mal bewusster, wie unendlich viel Glück sie in ihrem Leben hatte: „Ich habe eine wunderbare Familie und gute Freunde.“ Aus Dankbarkeit dafür engagiert sie sich in der Einrichtung der Christophorus-Gesellschaft. Und sie bleibt bei der Stange, auch wenn es zwischendurch schwierig ist: „Gerade in diesen Momenten muss man wissen, warum man das Ehrenamt macht.“

