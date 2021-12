Der schmale Grat zwischen Gut und Böse

Festlich gestimmt und voller Erwartung auf die Wiedereröffnung des rundum erneuerten und erweiterten Staatstheaters Würzburg mit Mozarts Erfolgsoper „Die Zauberflöte“ betritt das Premierenpublikum das Foyer im lichten und hellerleuchteten Neubau. Es fiebert einer zauberhaften, längst ausverkauften Oper im Großen Haus mit neuester Bühnentechnik entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das ideale Werk, um die teils rätselhaften Gemütswallungen von Sarastro, Tamino, Papageno, der Königin der Nacht und ihrer Tochter Pamina in Tempelanlagen, Gewölben und Gärten zu erleben. Ein schwungvoll aufspielendes Philharmonisches Orchester unter der Leitung von Gábor Hontvári bringt mit hervorragenden Gesangssolisten nebst Opernchor in satter Folge hinreißende Musiknummern zu Gehör. Regisseur Andreas Wiedermann und Bühnen- und Kostümbildner Aylin Kaip lassen zum Auftakt tief in ein spiralförmiges Tunnel- oder Höhlensystem blicken, aus dessen unergründlichen Tiefen sie das Geschehen mit Videoprojektionen illustrieren.

Ein wahres Ereignis oder nur Fantasie; so verwirrend wie der Plot der rätselhaft-faszinierenden Oper? Die Premiere fand statt – nur nicht im Staatstheater. Ursprünglich sollte das Große Haus am Faulhaber-Platz zur Spielzeit 2019/20 wieder bespielbar sein. Es zeigte sich rasch, dass diese „sportliche“ Planung nicht einzuhalten war. Die große Enttäuschung hielt die Würzburger nicht davon ab, die Reihen zu schließen und jetzt erst recht ihrem Theater die Treue zu halten. Daran konnte selbst der Lockdown nichts ändern.

Verspielt, tiefsinnig, verstörend

In der Ausweichspielstätte „Blaue Halle“ standen bei der Premiere nur ein Viertel der Plätze zur Verfügung. Die ersten drei glanzvollen Es-Dur-Akkorde der Ouvertüre und ein überwältigendes Bühnenbild reichten aus, um schlagartig die nüchterne Fabrikhalle und die nervigen, aber unumgänglichen Corona-Prüfungen zu vergessen, die vor dem Zutritt mit Mund- und Nasenschutz zu bestehen waren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alles war doch nur ein Klacks gegenüber den Schreckenspforten mit Feuer und Wasser, die Tamino und Pamina im Tempel des Sarastro zu durchschreiten hatten, um in den Kreis der „Eingeweihten“ aufgenommen zu werden. Verspielt, tiefsinnig und verstörend ließ die Zauberflöte mit fantasievollen Licht- und Video-Installationen von Ingo Jooß und Jürgen Bergbauer wissen, wie schmal der Grat zwischen Gut und Böse ist. Die Regie gab während der Ouvertüre eine erste Orientierung. Ein Mann stellte vergeblich einer Frau nach, dann tötete er deren auftauchenden Gatten. Entsetzt beugte sich eine junge Frau über den Sterbenden. Später wurde klar, dass ohne Worte eine schicksalhafte Begegnung zwischen Sarastro, der „Königin der Nacht“, deren Tochter Pamina und Paminas Vater gezeigt wurde. Diese Interpretation hatte nur den kleinen Nachteil, dass die Rollen von Gut oder Böse, Schwarz oder Weiß, zu eindeutig festgezurrt wurden.

Tatsächlich änderten sich die Eindrücke später auf verwirrende Weise. Denn Sarastro bekam immer menschlichere Züge, während die anfangs um ihre Tochter sich sorgende Königin der Nacht, jetzt von Rache und Machtgelüsten getrieben, ihre Tochter zum Attentat auf den Herrscher des mächtigen Sonnenkreises zwingen wollte.

Zwiespältig war auch der Blick auf Tamino, der sich widerspruchslos den Ritualen der Priesterversammlung unterwarf. Mit Zirkel und Winkelmaß zitierte die Inszenierung die am Bau einer besseren Welt arbeitenden Freimaurerlogen. In diesen Kreis der Auserwählten mit Pamina aufgenommen zu werden, wurde Taminos sehnlichster Wunsch. Roberto Ortiz gestaltete die Rolle mit geschmeidiger Tenorstimme, die in den Höhen und den Tiefen anrührend Hoffnung und Verzweiflung zu Gehör brachte. Als eigentlicher Held der Oper, mit dem sich der „Mann von der Straße“ schon im ausgehenden 18. Jahrhundert identifizieren konnte, agierte der Vogelhändler.

Starke Stimmen

Die Rolle des liebenswerten Papageno, halb Mensch, halb Vogel, übernahm bei der von Mozart selbst dirigierten Wiener Uraufführung 1791 der Librettist, Sänger, Schauspieler und Regisseur Emanuel Schikaneder. Vom Komponisten ließ er sich herrliche Arien für seine zahlreichen Auftritte schreiben. Es war ein Hochgenuss, Daniel Fiolka (im Wechsel mit Hinrich Horn) in dieser Paraderolle mit geschmeidiger Baritonstimme und unbefangen-naiver Volkstümlichkeit zusammen mit Claire Swale als Papagena zu erleben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Starke Bühnenpräsenz bewies Igor Tsarkov als sinistrer Sarastro, dessen tief-durchdringender Bass dem Orchesterklang gewachsen war. Als drei Priester sorgten David Hieronimi, Kenneth Beal und Herbert Brand für würdig-weihevolle Momente. Den größten Zwischenapplaus heimste Judith Spießer (im Wechsel mit Hedwig Ritter) als souveräne Königin der Nacht ein; eine Rolle mit schwierigsten Koloraturen, die sie hervorragend beherrschte und offenkundig nicht zum ersten Mal gestaltete. Die Arie „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ wurde auch in den Höhen zum reinen Hörgenuss. Ihr in nichts nach stand Akiho Tsujii (im Wechsel mit Silke Evers) als reizende Pamina; hinreißend mit ihrem mühelos perlenden Sopran. Große Tugenden wie Verschwiegenheit, Standhaftigkeit und Moral verkörperten als Erste, Zweite und Dritte Dame Silke Evers, Marzia Marzo und Barbara Schöler, die zwischen den Welten des Sarastro und der Königin als holde Boten, Wegweiser und notfalls Lebensretter unterwegs waren. Tragisch-komische Momente brachte Mathew Habib als triebgesteuerter und finster agierender Monostatos ins Spiel, der den pädagogischen Zeigefinger des Sarastro mit viel Schalk im Nacken ins Leere laufen ließ.