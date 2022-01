Dealer aufgeflogen

Würzburg. Beamte der Kriminalpolizei Würzburg haben am späten Freitagabend in Würzburg bei der Überprüfung der Wohnung eines 23-Jährigen in anderer Sache mehrere hundert Gramm Marihuana aufgefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Beamte der Würzburger Polizei suchten am Freitag gegen 21.25 Uhr im Rahmen eines Verfahrens der Polizei Rheinland-Pfalz eine Wohnung in Versbach auf. Bereits als der 23-jährige Wohnungsinhaber seine Tür öffnete, nahmen die Polizisten starken Marihuanageruch wahr. Daraufhin durchsuchten die Beamten mit Unterstützung eines Diensthundes die Wohnung. Hierbei wurden mehrere hundert Gramm Marihuana, Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und weitere szenetypische Gegenstände aufgefunden werden. Der Großteil dieser Gegenstände befand sich in einem extra eingerichteten Versteck. Zudem konnte auch Diebesgut aus Rheinland-Pfalz aufgefunden und sichergestellt werden. Der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen.

Die noch andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg wegen des Verdachts des unerlaubten Handelstreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt.