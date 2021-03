Danke, Herr Ministerpräsident Kretschmann! Sie haben am Freitag Ihre altersgerechte Corona-Impfung mit AstraZeneca im Impfzentrum Stuttgart unter laufender Kamera erhalten.

Ich wollte mich nicht für Ihren Mut, sondern für Ihre Worte in der Öffentlichkeit bedanken, die ja auch im Rundfunk übertragen wurden. Sie dankten ,,Gott“, dass es diese Impfung gibt und machten Hoffnung und Mut. Dieses Wort in dieser fürchterlichen Viruszeit hat man von keinem Politiker mehr gehört, obwohl es ja Parteien gibt, wo das große ,,C“ eine Rolle spielen sollte, aber leider nicht mehr tut. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, was machen unsere ,,C“-Politiker?

Auch wenn ich Sie leider nicht gewählt habe: machen Sie weiter so Herr Kretschmann und bleiben Sie gesund.