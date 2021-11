Corona in Würzburg: Zwei neue Todesfälle

Neckar-Odenwald 144 neue Coronavirus-Infektionen im Neckar-Odenwald-Kreis

Lediglich 2604 Landkreisbewohner haben bisher bei ihrem Hausarzt die Gelegenheit genutzt, ihren Schutz gegen das Coronavirus mit einer dritten Impfung aufzufrischen. Das geht aus der täglich aktualisierten Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg hervor. Dabei gilt die sogenannte Booster-Impfung inzwischen nicht nur in Fachkreisen als Mittel der Wahl, um sich vor den Auswirkungen der vierten Welle der Pandemie schützen zu können. Die ständige Impfkommission empfiehlt die dritte Impfung für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, für Menschen ab 70 Jahren und für Pflegepersonal. Gemäß der Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums können jedoch grundsätzlich alle Menschen ab zwölf Jahren mit Wohnsitz in Deutschland die Auffrischungsimpfung in Anspruch nehmen. Erfolgen soll sie frühestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie. {element} Um nach der Schließung der Impfzentren Ende September wieder mehr Schwung in die Impfkampagne zu bringen, soll zukünftig in jedem Stadt- und Landkreis mindestens ein mobiles Impfteam unterwegs sein. Am Freitag hatte das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration die Aufstockung der mobilen Impfteams in Baden-Württemberg von 30 auf 80 bekanntgegeben. Aufgrund der großen Nachfrage und der starken Belastung in den Arztpraxen will das Gesundheitsministerium noch in dieser Woche im Kabinett vorschlagen, weitere 50 mobile Impfteams bereitzustellen. {furtherread} Während die Impfquote auch im Neckar-Odenwald-Kreis seit Wochen nahezu stagniert, sind weiterhin zahlreiche Neuinfektionen zu verzeichnen. So bestätigte das Landratsamt für Samstag 96, für Sonntag 27 und für Montag 21 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich 8081 Landkreisbewohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 7364 von ihnen gelten zwischenzeitlich als genesen. 146 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben. Aktuell sind im Neckar-Odenwald-Kreis 571 Personen akut von einer Infektion betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag nach Angaben des Landesgesundheitsamts in Stuttgart auf 250,4 gesunken. Grund zur Sorge gibt weiterhin die Belegung der Intensivbetten in Baden-Württemberg mit Corona-Patienten. Deren Zahl ist am Montag um 24 auf 347 gestiegen. Ab 390 belegten Intensivbetten wird die Alarmstufe mit weiteren Einschränkungen vor allem für Ungeimpfte ausgerufen. Lage im Main-Tauber-Kreis Im benachbarten Main-Tauber-Kreis ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen am Samstag um 78, am Sonntag um 21 und am Montag um 50 Fälle gestiegen. Somit haben sich bisher insgesamt 6719 Landkreisbewohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Main-Tauber-Kreis ist auf 269,1 gestiegen. Das ist der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Mitarbeiter des Landratsamts Neckar-Odenwald stehen für Fragen rund um das Corona-Virus unter Telefon 06261/843333 oder 06281/52123333 wochentags von 8 bis 16 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 11 bis 15 Uhr zur Verfügung. rs/Bild: dpa

