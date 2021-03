Würzburg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Mittwoch für den Landkreis Würzburg eine Sieben-Tage-Inzidenz von 60,4. Derzeit sind 98 Personen aktiv von einer Corona-Infektion betroffen.

Ein 72-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet ist in seiner häuslichen Umgebung verstorben. Der mehrfach vorerkrankte Mann war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 auf 162 (101 in der Stadt Würzburg, 61 im Landkreis Würzburg).

Aufgrund der an drei aufeinanderfolgenden Tagen erhöhten Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 (11., 12. und 13. März 2021) hat das Landratsamt Würzburg nach den Vorgaben der 12. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine amtliche Bekanntmachung erlassen. Weitere Infos zu den aktuellen Regelungen finden Sie unter www.landkreis-wuerzburg.de/Coronavirus .