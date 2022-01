Corona-Demos verliefen friedlich

Würzburg. Störungsfrei sind zwei gleichzeitige Versammlungen von für und gegen Coronamaßnahmen am Mittwochabend in der Würzburger Innenstadt verlaufen. Beide Versammlungen von Corona-Maßnahmenkritikern und der opponierenden Grünen Jugend waren bei der Stadt Würzburg angekündigt. Die Polizei musste während der laufenden Demonstrationen keine Maßnahmen treffen.

Die Corona-Maßnahmenkritiker fanden sich am Unteren Markt ein. In der Spitze zählte die Polizei rund 400 Teilnehmer. Die Beschränkung seitens der Stadt Würzburg, die Versammlung stationär zu halten, wurde von den Teilnehmern eingehalten. Die Kundgebung startete gegen 18 Uhr und wurde seitens des Versammlungsleiters etwa um 19.30 Uhr beendet. Die Gegendemonstration fand ab zirka 18 Uhr – ebenso stationär – am Oberen Markt statt. Die Teilnehmerzahl lag hier bei rund 120 Personen. Gegen 20 Uhr war die Versammlung beendet. Über den Einsatzverlauf zeigte sich die Polizei nach eigener Aussage erfreut. Der friedliche Verlauf der Versammlungen sei nicht zuletzt deswegen gewährleistet worden, dass diese ordnungsgemäß angezeigt waren und die Leiter so von der Polizei angesprochen werden konnten. pol