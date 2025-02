Callcenterbetrug: 85-Jähriger in Würzburg erkennt Masche

Würzburg. Dank eines aufmerksamen 85-Jährigen konnte die Polizei in Würzburg (Versbach) am Freitagmittag eine mutmaßliche Geldabholerin eines Callcenterbetruges vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde die Tatverdächtige am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Anruf von Betrügern - Mann erkennt Masche

Am Freitagmittag erhielt der 85-Jährige einen Anruf von Betrügern, die angaben, dass die Tochter des Seniors einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution erforderlich sei, um sie vor dem Gefängnis zu bewahren. Der Angerufene erkannte schnell die Masche und alarmierte die echte Polizei.

Fahndung durch Polizei - Festnahme einer Geldabholerin

Nach Bekanntwerden des Vorfalls bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich unverzüglich mehrere Streifenbesatzungen der Würzburger Polizei zur Wohnanschrift des 85-Jährigen. Im dortigen Umfeld trafen die Beamten auf eine 31-Jährige, die bereits darauf wartete, eine Geldsumme in Höhe eines fünfstelligen Betrags von dem Mann entgegenzunehmen. Der Geldabholerin wurde vor Ort die vorläufige Festnahme erklärt. Sie wurde anschließend zur Dienststelle gefahren.

Vorführung am Samstag - Haftbefehl erlassen

Im weiteren Verlauf wurde die Frau, die ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Samstagmorgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gewerbsmäßigen Betrugs. Nach der Vorführung wurde die 31-Jährige direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, so die Polizei.