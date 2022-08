Busfahrer in Würzburg verletzt

Würzburg. Bei einem Streit wegen der Maskenpflicht wurde in Würzburg-Lengfeld ein Busfahrer beleidigt und leicht verletzt. Der 30-jährige Busfahrer hatte am Samstag gegen 23.15 Uhr drei jugendliche Fahrgäste auf die im öffentlichen Nahverkehr geltende Maskenpflicht hingewiesen. Bei einem folgenden Streitgespräch wurde der Fahrer von einem der jungen Männer beleidigt und getreten. Der Busfahrer stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich leicht. Die Jugendlichen flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen sollen sich unter Telefon 0931/4572230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

