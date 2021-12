Bundesweites Hilfetelefon nutzen

Würzburg. Nach einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm, sowohl vor Ort als auch online, rund um den internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen sind auch in diesem Winter wieder zehn Müllwagen in Würzburg unterwegs und machen mit großen Plakaten auf das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam. „Aus Mitteilungen des bundesweiten Hilfetelefons wissen wir, dass nur etwa 20 Prozent der betroffenen Frauen die vorhandenen Angebote nutzen. Wir machen daher ganzjährig Öffentlichkeitsarbeit zu den Unterstützungsangeboten für von Gewalt betroffenen Würzburgerinnen und Würzburgern und deren Familien- und Freundeskreise“, so Dr. Hülya Düber, Sozialreferentin der Stadt Würzburg und Petra Müller-März, Gleichstellungsbeauftragte für Frauen und Männer der Stadt Würzburg.

Unterstützungsangebote: Bundesweites Hilfetelefon 08000-116 016; Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer, Polizeipräsidium Unterfranken, Telefon 0931/4571074; in akuter Notsituation: Polizeinotruf 110. stw