Brücke über B13 in Ochsenfurt von 17. bis 21. April gesperrt

Ochsenfurt. In der Zeit vom 17. bis 21. April 2023 muss die Brücke über die B13 im Bereich der Marktbreiter Straße in Ochsenfurt aufgrund einer Baumaßnahme für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung ist für den Einbau einer Lärmschutzwand an der parallel zur Straßenbrücke verlaufenden Bahnstrecke im Auftrag der Deutschen Bahn AG erforderlich.

Gleichzeitig muss die unterhalb der Brücke verlaufende Bundesstraße B13 zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Der überörtliche Verkehr wird über die Mainbrücke Goßmannsdorf und die Südtangente umgeleitet. Für den innerörtlichen Verkehr sind ebenfalls Umleitungen ausgeschildert. Bahnhof, Main-Ärztehaus sowie Grund- und Mittelschule sind nur über die Südtangente und die Marktbreiter Straße ortseinwärts zu erreichen.

Für den Fußgängerverkehr zwischen Bahnhof und Altstadt ist eine Umleitung über die Fußgängerbrücke über der B13 ausgeschildert. Die Unterquerung der Südtangente und der Bahnstrecke entlang der B13 bleibt für Fußgänger mit Ausnahme von Mittwoch, 19. April, möglich. An diesem Tag muss auf die benachbarten Unterführungen ausgewichen werden.