Nach einem Brand in einer Toilette der Maria-Ward-Schule in Würzburg mussten sich am Donnerstag sieben Schülerinnen aufgrund von Atemwegsreizungen in ärztliche Behandlung begeben. Der Brand ereignete sich in einer Toilette im Erdgeschoss der Schule. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren sowohl Flammen als auch dicke schwarze Rauchschwaden feststellbar. Das Schulgebäude war bereits geräumt.

