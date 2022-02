Brandanschlag auf Politiker-Auto in Kitzingen: Polizei nimmt 27-jährigen Tatverdächtigen fest

Kitzingen. Schneller Ermittlungserfolg für das Einsatzkommando „Smart“ der Polizei: Nach dem Brandanschlag auf den vor einer Parteigeschäftsstelle in Kitzingen geparkten Wagen hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Er hat die Tat gestanden. Der Beschuldigte hatte in der vorvergangenen Woche in Kitzingen einen Brandanschlag auf das Fahrzeug von Stadt- und Kreisrat Uwe Hartmann (Bayernpartei) verübt (wir berichteten). Die Kriminalpolizei Würzburg war von Anfang an davon ausgegangen, dass das Auto vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Die Feuerwehr hatte gerade noch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus des Kommunalpolitikers verhindern können.

