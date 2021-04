Brandalarm in Drogerie in Würzburg

Würzburg. Ein Brandalarm wurde am Samstag in einem Würzburger Drogeriemarkt ausgelöst. Sofort wurde das Geschäft am Dominikanerplatz geräumt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Mitarbeiter die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher bekämpft. Die Feuerwehr übernahm die weiteren Löscharbeiten und Entrauchungen. Wenig später konnten die Beamten zum Brandherd vordringen und die Ermittlungen aufnehmen.

Dabei stellten sie fest, dass bislang Unbekannte offensichtlich in einem Regal ein Plastikteil entzündet hatten, das dann auf das Regal übergriff. Zudem fanden die Beamten ein Feuerzeug, weshalb man von Brandstiftung ausgeht. Bei der Sichtung der Videobänder sahen die Beamten, dass drei Kinder im Alter von etwa sechs bis zwölf Jahren offensichtlich gezündelt hatten. Sie befanden sich in Begleitung einer Erwachsenen. Durch den Brand entstand lediglich geringer Sachschaden. Durch die Löscharbeiten wurden allerdings weitere Artikel unverkäuflich, und die Etage mit dem Brandherd blieb an diesem Tag für Kunden geschlossen. Aus diesem Grund ist eine genaue Schadenshöhe noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Telefon 0931/4572230 melden.