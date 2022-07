Brand in Kfz-Werkstatt

Würzburg. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag in einer Würzburger Kfz-Werkstatt ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf einige zehntausend Euro belaufen dürfte. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach ersten Erkenntnissen kam es in dem Kfz-Lackierbetrieb offenbar zu einer Verpuffung. Da danach kurzzeitig die Gefahr bestand, dass sich die Flammen in Richtung eines Flüssiggastanks in der Nähe ausbreiten, wurden die angrenzenden Gebäude – darunter auch ein Fitnessstudio – vorsorglich geräumt. Da der Brand schnell unter Kontrolle war konnte jedoch rasch wieder Entwarnung gegeben werden.