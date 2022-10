Brand in der Kinder- und Jugendhilfe in Würzburg

Würzburg. Aus bislang ungeklärte Ursache ist es in der Nacht auf Montag zu einem Brand in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe gekommen. Zehn Kinder und mehrere Mitarbeiter mussten laut Polizeiangaben aus dem Gebäude evakuiert werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Die Höhe des Sachschadens dürfte im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr schlugen die Flammen mehrere Meter hoch aus dem dritten Stock des Hauses in der Lindleinstraße und griffen auf das Dach über. Kurz vor 1 Uhr hatte ein Anwohner den Brand in der Kinder- und Jugendhilfe der Integrierten Leitstelle gemeldet und einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Er war durch Hilferufe eines Mädchens auf den Brand aufmerksam geworden und konnte bei einem Blick aus dem Fenster erste Flammen in einem Zimmer der Einrichtung erkennen. Die dort wohnhaften Kinder konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr hat ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert und hatte den Brand gegen 2 Uhr unter Kontrolle. Vor dem Haus richtete der Rettungsdienst eine erste Sammelstelle ein, um die evakuierten Kinder und Mitarbeiter zu untersuchen sowie zu betreuen. Anschließen wurden die Kinder in verschiedenen Einrichtungen im Stadtgebiet untergebracht.