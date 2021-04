Giebelstadt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Türen und Fenster im Umkreis geschlossen werden. Dem Sachstand nach ist der Brand in dem Firmengebäude in der Bavariastraße am Mittwoch gegen 9 Uhr in einer Fertigungshalle ausgebrochen. Auf Grund der sehr starken Rauchentwicklung musste die gesamte Firma evakuiert werden. Zudem wurden Anwohner in Giebelstadt und Essfeld aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

AdUnit urban-intext1