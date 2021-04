Brand bei Bavaria Yachtbau

Giebelstadt. Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Mittwochvormittag zu einem Maschinenbrand bei der Bavaria Yachtbau in Giebelstadt (Landkreis Würzburg) gekommen. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Türen und Fenster im Umkreis geschlossen werden. Dem Sachstand nach ist der Brand in dem Firmengebäude in der Bavariastraße am Mittwoch gegen 9 Uhr in einer Fertigungshalle ausgebrochen. Auf Grund der sehr starken Rauchentwicklung musste die gesamte Firma evakuiert werden. Zudem wurden Anwohner in Giebelstadt und Essfeld aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Das Großaufgebot der Feuerwehren hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ihn gegen 11.10 Uhr löschen.

Durch die starke Rauchentwicklung erlitten sieben Angestellte eine Rauchgasintoxikation. Während ein Mitarbeiter durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden musste, konnten die weiteren sechs Verletzten ambulant vor Ort versorgt werden. Zudem wurde ein Feuerwehrmann während der Löscharbeiten leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und versucht nun neben der genauen Schadenshöhe auch die Brandursache zu klären.

