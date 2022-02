Würzburg. Eine unbekannte Person hat am Donnerstag per E-Mail eine Bombendrohung gegen Würzburger Corona-Testzentren an verschiedene Adressen geschickt. Die Ermittlungen der Kripo laufen auf Hochtouren. Wie die Polizei mitteilte, seien „alle erforderlichen Maßnahmen, um die mögliche Gefahr abzuwenden“ ergriffen worden. „Mit Nachdruck wird gegen den Absender ermittelt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren Haft“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

