Blutiger Familienstreit in Ochsenfurter Wohnung

Ochsenfurt. Der Polizei in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) wurde am frühen Samstagabend eine körperliche Auseinandersetzung in der Wohnung einer Familie in der Ochsenfurter Altstadt bekannt. Hier kam es offensichtlich in der Wohnung zu einem tätlichen Streit unter zwei Brüdern und der Mutter. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beteiligten zogen sich dabei teils leichte, teils mittelschwere Schnittverletzungen zu und wurden in umliegende Krankenhäuser zur Behandlung gebracht. Lebensgefährliche Verletzungen trug hierbei keiner der drei Beteiligten davon.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts wurden durch die PI Ochsenfurt umgehend die erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen getroffen und ein Ermittlungsverfahren wegen eines Körperverletzungsdelikts eingeleitet. Für Anwohner und Passanten bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Leib oder Leben, so die Polizei.