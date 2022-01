Würzburg. Ein Unfall mit einem Leichtverletzten ereignete sich am Sonntag gegen 16.25 Uhr auf der B19/ Versbacher Straße. Eine 54-jährige Hyundai-Fahrerin war auf der B 8 in Richtung Versbach unterwegs. An der Kreuzung B19/Versbacher Straße missachtete sie offenbar das Rotlicht der Ampelanlage. Folglich kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem 33- jährigen Skoda-Fahrer, der mit seinem Pkw auf der B19 von Estenfeld aus kommend in Richtung Würzburg fuhr. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Der Gesamtschaden lässt sich nach derzeitigen Stand noch nicht schätzen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall eingeleitet und ruft mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zur Ampelschaltung geben können, auf, sich unter Telefon 0931/4572230 zu melden.

