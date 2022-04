Bettelbanden vermehrt unterwegs

Würzburg. Seit einigen Wochen treten in der Würzburger Innenstadt vermehrt Bettler aus Osteuropa in Erscheinung. Diese Bettler sind in Gruppen organisiert und fallen teilweise durch sehr aufdringliches und aggressives Betteln auf.

Hinter diesem Betteln steckt eine gut organisierte Struktur. Die Bettler selbst haben nichts von dem gespendeten Geld, da die Einnahmen regelmäßig von den Hintermännern eingesammelt werden.

Aggressives Auftreten

Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Würzburg rät daher eindringlich davon ab, den aggressiven Bettlern Geld zu geben. Am besten bekundet man mit einem deutlichen „Nein“ seine Ablehnung und distanziert sich von den Personen.

Durch die Zurückhaltung beim Geben wird Würzburg als Standort weniger lukrativ, und die Banden verlassen Würzburg. Damit leistet jeder einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit der Stadt. Aktuell scheint die Spendenbereitschaft in Würzburg auch gegenüber aggressiven Bettlern sehr hoch zu sein, da sich ihre Anzahl augenscheinlich stetig erhöht.

Wer den Menschen etwas Gutes tun möchte, kann ihnen zum Beispiel etwas zu Essen anbieten.

Der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei zeigen gemeinsam Präsenz in der Innenstadt, um die Bettler davon abzuhalten, die Bürgerinnen und Bürger zu belästigen, und hoffen auf die Unterstützung der Bevölkerung durch Zurückhaltung beim Geben.

