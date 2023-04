Betrunkener verwechselt Wohnungstüre

Würzburg. Gegen 2.35 Uhr heute Morgen erreichte die Polizei eine Mitteilung, dass eine Person in einem Mehrfamilienhaus am Würzburger Josefplatz gegen eine Wohnungstüre trete und schlage. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte der sichtlich alkoholisierte Störenfried im Treppenhaus angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er beim Besuch eines Freundes das Stockwerk verwechselte und an der falschen Türe lautstark um Einlass bat. Den Trunkenbold erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, da durch das Einwirken auf die Türe der Rahmen und der Wandputz beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

