Würzburg. In der Mainaustraße/Sedanstraße in Würzburg fiel der Polizei am Sonntag gegen 7.20 Uhr ein E-Scooter-Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Der 28-Jährige wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Den E-Scooter-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1