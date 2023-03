Betrunkener beleidigt in Würzburg Polizisten

Würzburg. Ein 21-Jähriger beleidigte am Samstagmorgen im Hauptbahnhof Würzburg grundlos eine Streife der Bundespolizei. Gegen das Verbringen zur Dienststelle leistete er Widerstand und musste mehrere Stunden im Polizeigewahrsam verbleiben.

In den frühen Morgenstunden des 11. März hielt sich ein irakischer Staatsangehöriger in der Haupthalle des Hauptbahnhofs in Würzburg auf. Als ihm gegen 5.10 Uhr eine Streife der Bundespolizei entgegen kam, beleidigte er diese anlasslos mit Worten und Gesten. Der anschließenden polizeilichen Kontrolle wollte sich der 21-Jährige entziehen und musste festgehalten werden. Dabei beleidigte der Heranwachsende die Einsatzkräfte erneut. Gegen die Mitnahme zur Dienststelle leistete er Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht an der Hand.

Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Nach der Ausnüchterung konnte der junge Mann aus dem Landkreis Würzburg gegen Mittag wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden. Der verletzte Beamte blieb im Dienst.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.