Betrunkene Radfahrer kollidieren in Obernburg

Obernburg. In der Nacht zum Sonntag sind in Obernburg (Landkreis Miltenberg) zwei Radfahrer frontal zusammengestoßen. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu und standen dem Sachstand nach unter Alkoholeinfluss, so die Polizei.

Die Radfahrer befuhren gegen 2.20 Uhr den Mainradweg zwischen Großwallstadt und Obernburg in jeweils entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe des Ortsbeginns Obernburg kollidierten die Radfahrer und kamen zu Fall. Die Radler trugen keine Helme, zogen sich Kopfplatzwunden zu und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung der Beteiligten. Atemalkoholtests ergaben Werte von über einem beziehungsweise über zwei Promille. Die Unfallbeteiligten mussten sich in der Folge einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen. Gegen beide läuft nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.