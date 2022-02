Betrug per WhatsApp

Würzburg. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt vor einer neuen Variante des so genannten Callcenter-Betrugs. Unbekannte Täter wenden sich dabei mit Textnachrichten per WhatsApp an potenzielle Opfer und versuchen diese zu Überweisungen von Geldbeträgen zu veranlassen.

In jüngster Vergangenheit meldeten sich zahlreiche Bundesbürger bei ihren zuständigen Polizeiinspektionen und teilten mit, Opfer von Betrugsversuchen mittels Textnachrichten geworden zu sein. Auch in Unterfranken werden nun erste derartige Fälle gemeldet.

Die potenziellen Opfer erhalten eine WhatsApp-Nachricht von einer ihnen unbekannten Nummer. In der Nachricht schreiben bislang unbekannte Täter beispielsweise: „Hallo Oma, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer.“ Sobald das Opfer auf die Nachricht reagiert, wird analog dem „Enkeltrick“ per Telefon eine Notlage vorgetäuscht und erklärt, es müsste dringend ein Geldbetrag auf ein Bankkonto überwiesen werden. Meist werden mehrere Tausend Euro gefordert.

Im weiteren Verlauf wird die Geldforderung oftmals damit begründet, dadurch, dass das Handy kaputt sei, könne derzeit kein Geld per Online-Banking überwiesen werden. Es stünde aber eine dringende Rechnung aus, die beglichen werden müsse. Das Geld würde selbstverständlich baldmöglichst wieder zurückbezahlt werden. Da solche Fälle auch bei den Dienststellen der Polizei in Unterfranken angezeigt wurden, warnt die Polizei vor dieser Masche. Wer solche Nachrichten von vermeintlichen Familienmitgliedern erhält, sollte unter keinen Umständen Geld an irgendein deutsches oder ausländisches Bankkonto überweisen. Stattdessen sollte versucht werden, dieses Familienmitglied über die bislang bekannte Nummer zu kontaktieren. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, sollte der Chatverlauf gesichert und der Polizei zugänglich gemacht werden.