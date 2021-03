Unterfranken. Die Polizei warnt vor einer steigenden Anzahl von Anrufen vermeintlicher Mitarbeiter der Firma Microsoft. Allein im März wurden der Polizei am Untermain 19 Fälle der Betrugsmasche bekannt. In allen Fällen sollten die Angerufenen dazu bewegt werden, den Fernzugriff auf ihre Computer zu aktivieren, um den vermeintlichen Servicetechnikern Zugriff auf den Computer zu gewähren. Neben konkreten Geldforderungen für diese „Serviceleistung“ nutzten die Täter den Computerzugriff, um Transaktionen von mehreren hundert Euro vorzunehmen. Das Phänomen des sogenannten „Microsoft-Support-Scam“ taucht im Bereich der unterfränkischen Polizei seit Jahren auf. Die Täter gehen meist nach dem gleichen Schema vor und täuschen vor, dass der Computer von Viren oder Trojanern befallen ist oder behaupten, dass es Probleme mit der Lizenz für Microsoft Windows gibt. Leider konnten die Täter in mehreren Fällen an Geld per Guthabenkarten wie Paysafe, X-Box oder Google Play Karten oder sogar Kreditkartendaten kommen. Die Polizei rät, den Hörer einfach aufzulegen, wenn am Telefon Geldforderungen gestellt oder Kontodaten erfragt werden. Niemals sollte man unbekannten Anrufer Zugriff auf seinen Rechner gewähren ode private Daten oder Passwörter herausgeben. pol