Betrüger hatten leichtes Spiel

Würzburg. Mit zwei ganz besonders dreisten Maschen haben Betrüger am Dienstag zwei Seniorinnen um hohe Geldbeträge gebracht. Die Frauen übergaben im Glauben, Angehörigen aus misslichen Lagen helfen zu müssen, insgesamt rund 80 000 Euro an Unbekannte.

AdUnit urban-intext1

Eine ältere Frau aus Kürnach hatte am Vormittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Nachdem ihr mitgeteilt wurde, ihr Sohn müsse ins Gefängnis, weil er einen tödlichen Unfall verursacht habe, zahlte die Frau eine angebliche „Kaution“ an einen Boten. Er nahm das Kuvert mit den Geldscheinen an sich und verschwand. Die Frau realisierte erst im Nachhinein, dass sie Betrügern aufgesessen war und kein echter Polizeibeamter sie angerufen hatte. Auch im Stadtgebiet von Würzburg klingelte gegen 11 Uhr das Telefon bei einer Seniorin. Der Anrufer gab sich als ihr schwer an Covid-19 erkrankter Sohn aus, der in einer Klinik liege und lebensnotwendige Medikamente benötige. Ein „Arzt“ rief ebenfalls an und erklärte der Rentnerin, für neuartige Medikamente aus dem Ausland müsse die Frau eine hohe Geldsumme in bar an einen Boten zahlen. Mehrere angebliche Ärzte hielten daraufhin telefonisch Kontakt mit der Frau und setzten sie derartig unter Druck, dass sie aus einem Schließfach in der Bank ihre Ersparnisse holte und an den angeblichen Assistenten des behandelnden „Arztes“ übergab. Erst als die Frau Kontakt mit ihrem Sohn aufnahm, bemerkte sie, dass die Geschichte erlogen und ihre Ersparnisse verloren waren.

Auch im Raum Miltenberg kam es am Mittwochs zu mehreren Anrufen von Trickbetrügern. Sie gaben sich als vermeintliche Kriminalpolizeibeamte aus und forderten zur „Unterstützung“ bei der Überführung von Einbrechern die Herausgabe größerer Geldbeträge. Die Betrüger gingen hier jedoch offenbar leer aus.