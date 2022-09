Bernhardiner in Sicherheit gebracht

Kleinlangheim. Bereits am Sonntag wurde über die Einsatzzentrale Unterfranken mitgeteilt, dass ein Bernhardiner auf der A 3, zwischen der Anschlussstelle Wiesentheid und der Rastanlage Haidt-Nord, auf dem Seitenstreifen entlang „humpelt“. Beherzte Bürger fingen den Hund ein und sorgten so für ein glückliches Ende.

Gegen 17.30 Uhr riefen Autofahrer, die sich auf der A 3 in Richtung Frankfurt befanden, bei der Einsatzzentrale Unterfranken an. Zwischenzeitlich hielt ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen an und fing den humpelnden Hund ein, fixierte ihn mit einer Hundeleine und versorgte das Tier mit Leckerli abseits der Autobahn bis eine Streife der Verkehrspolizei eintraf.

Unterdessen wurde bei der Polizeiinspektion Kitzingen ein Hund „vermisst“ gemeldet. Der Bernhardiner war einem 49-jährigen Mann aus Kleinlangheim entwischt, während dieser beim Schwimmen war. Nach kurzer Versorgung einer kleinen Verletzung an der rechten hinteren Pfote konnte der Hund seinem besorgten Besitzer wieder übergeben werden.