Belastungsgrenze am Uniklinikum Würzburg überschritten

Würzburg. Am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) kann es ab sofort in allen Klinikbereichen zur Verschiebung von planbaren und nicht dringlichen Behandlungen kommen. Dies teilte das UKW am Freitag in einer Presseerklärung mit.

Der Grund liegt in der außergewöhnlichen Belastung durch die Versorgung von Patienten mit Corona-Nachweis und dem gleichzeitigen oft sehr kurzfristigen Ausfall von Personal in nahezu allen Berufsgruppen und Abteilungen des Klinikums.

Stand 9 Uhr wurden am Freitag 65 Patienten mit SARS-CoV-2-Nachweisen am UKW versorgt, davon 59 auf Normalstationen, die übrigen sechs Patienten intensivmedizinisch. „Das ist ein trauriger Höchststand für den Bereich der Normalstationen“, so ein Sprecher. Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.

