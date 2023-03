Bekannten Youtuber in Würzburg geschlagen

Würzburg. Ein bekannter Youtuber geriet laut Polizeiangaben am Würzburger am Dienstagabend in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 20.05 Uhr erhielt eine Streife der Bundespolizei den Hinweis, dass es am Bahnsteig 8/9 zu einer lauten Auseinandersetzung käme. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 33-jährigen Deutschen, der eine Rötung im Gesicht hatte. Der Mann gab an, zunächst von einer Personengruppe belästigt worden zu sein, da er sich als Youtuber viele Feinde gemacht habe. Eine der Personen habe ihn dann ins Gesicht geschlagen.

Der Tatverdächtige und die beteiligten Personen konnten laut Polizei trotz Absuche nicht mehr festgestellt werden. Da der 33-Jährige ärztliche Hilfe nicht in Anspruch nehmen wollte, verließ er anschließend den Würzburger Hauptbahnhof mit einem Zug Richtung Nürnberg.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Da über diesen Vorfall bereits mehrere Filmsequenzen in den sozialen Medien kursieren, werden auch diese in die Ermittlungen mit einbezogen.

