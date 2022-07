Bei Großbrand in Ochsenfurt sterben 17 Kühe

Ochsenfurt. Zu einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) ist es am späten Montagabend gekommen. Dies teilte die Polizei mit. Dem Sachstand nach brach das Feuer in einer Scheune aus und breitete sich auf das Wohnhaus sowie einen Stall aus. Obwohl die Anwohner und Nachbarn noch versuchten die Kühe zu befreien, kamen 17 Tiere ums Leben.

Das Rufen der Tiere machte einen Anwohner in der Lindenstraße gegen 23.50 Uhr auf das ausgebrochene Feuer aufmerksam. Die Bewohner retteten sich sofort ins Freie und versuchten noch gemeinsam mit weiteren Helfern die Tiere aus dem brennenden Stall zu befreien. Dabei erlitt ein 57-jähriger eine Rauchgasvergiftung und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen kam für insgesamt 17 Kühe jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot von bis zu 150 Einsatzkräften gegen die Flammen und versuchte ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Durch die enge Bauweise griff das Feuer jedoch auf das angrenzende Wohnhaus und einen Stall über. Alle Gebäude brannten dabei nahezu vollständig aus.

