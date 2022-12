Würzburg. Die Bedrohung eines 20-Jährigen mit einer Schusswaffe am Donnerstagabend hatte am Folgetag einen Großeinsatz der Würzburger Polizei zur Folge. Der19-jährige Tatverdächtige flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durchs Würzburger Stadtgebiet und verursachte einen Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen. Der junge Mann, der sich nun wegen einer Vielzahl von Delikten verantworten muss, sitzt seit Samstag in Haft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1