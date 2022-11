Baumarkt-Mitarbeiter in Wiesentheid ausgeraubt

Wiesentheid. Ein Mitarbeiter eines Baumarkts in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) wurde am Donnerstag überfallen und dabei verletzt. Der Täter erbeutete die Wocheneinnahmen in fünfstelliger Höhe. Die Kripo Würzburg sucht nun Zeugen. Am Donnerstagmorgen wollte der Marktleiter eines Baumarkts in der Korbacher Straße gegen 6:40 Uhr den Laden über den Seiteneingang betreten, als plötzlich ein bislang unbekannter Täter heranstürmte und den Kaufmann niederschlug.

Den Geschädigten trafen völlig unvermittelt mehrere Faustschläge ins Gesicht, sodass er zu Boden ging. Dort wurde er vom Unbekannten mehrmals gegen den Brustkorb getreten. Im Anschluss entriss der Räuber dem 37-Jährigen die Tageseinnahmen der vergangenen Woche und rannte in unbekannte Richtung davon.

Der Marktleiter erlitt mehrere schwere Prellungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unbekannte floh mit Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich.