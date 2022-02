Baukran umgestürzt: 41-Jähriger tödlich verletzt

Hettstadt. Ein tragischer Unfall hat sich am Montagvormittag auf einer Baustelle in Hettstadt im Landkreis Würzburg ereignet. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist ein tonnenschwerer Baukran umgestürzt. Zwei Männer wurden verletzt, einer von ihnen tödlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Kurz vor 10.30 Uhr war über den Polizeinotruf eine Mitteilung eingegangen, wonach auf einer Baustelle in der Klingenstraße ein Kran umgestürzt sei. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort. Dennoch kam für einen 41-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er war unter dem Kran eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein weiterer Mann im Alter von 66 Jahren stürzte von einem Baugerüst und erlitt eine Beinverletzung.

