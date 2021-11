Bauarbeiten im Katzenbergtunnel

Würzburg. Der Austausch von Steuerungstechnik im Katzenbergtunnel erfordert in der Nacht auf 21. November die Sperrung der A3 zwischen den Anschlussstellen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg/Randersacker in beiden Fahrtrichtungen. Im Bereich des sechsstreifigen Ausbaus der A3 ist zwischen den Anschlussstellen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg/Randersacker die Sperrung beider Richtungsfahrbahnen für Arbeiten an der Verkehrssteuerung und finale Funktionstests im Katzenbergtunnel erforderlich.

Die Sperrung erfolgt in der Nacht von Samstag, 20., auf Sonntag, 21. November, im Zeitraum zwischen 20 und 6 Uhr. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Nürnberg werden über die Bedarfsumleitung U97 von der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld zur Anschlussstelle Würzburg/Randersacker geleitet. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Frankfurt werden über die Bedarfsumleitung U28 von der Anschlussstelle Würzburg/Randersacker zur Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld geleitet.