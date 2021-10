Barkeeper ins Gesicht geschlagen

Würzburg. In einer Bar in der Tiepolostraße kam es am Sonntagmorgen, gegen 1.30 Uhr, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 24-jährigen Barkeepers. Dies teilte die Polizei-Inspektion Würzburg am Sonntag mit.

Dieser verweigerte die Ausgabe von bestellten alkoholischen Drinks, da die Begleiter des Bestellenden noch minderjährig waren. Daraufhin schlug der Täter dem Barkeeper mit der Faust ins Gesicht und flüchtete mit seinen Begleitern über die Sanderstraße in Richtung Innenstadt.

Erfolgreiche Fahndung

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte die Gruppe um den mutmaßlichen 20-jährigen Täter im Bereich der Augustinerstraße festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat gegen den 20-jährigen Verdächtigen Ermittlungen wegen eines Körperverletzungs-Delikts aufgenommen.

