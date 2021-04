Würzburg. Die Stadt Würzburg hat eine neue Corona-Bürgertest-Strategie ausgearbeitet und stützt sich hierbei auf ein „Acht-Säulen-Modell“.

Bis zu 2,5 Prozent der Bevölkerung sollen laut Mitteilung der Stadt mittelfristig im Kampf gegen die Pandemie täglich getestet werden. In Würzburg wären dies in Stadt und Landkreis rund 7500 Tests täglich.

Es wurde eine Test-Strategie entwickelt, um insbesondere Schnelltests kontinuierlich auszuweiten. „Wir sprechen von einem Acht-Säulen-Modell “, erklärt Feuerwehr-Chef Harald Rehmann: „Kommunale Angebote stehen hier neben Angeboten der Apotheken, der Betriebe oder der Privatwirtschaft.“

Er macht dabei deutlich, dass man auch künftig auf die Unterstützung und Mitarbeit verschiedener Gruppen der Gesellschaft angewiesen ist.

„Drive-Through“-Teststelle

Zu den acht Säulen gehört unter anderem das Bayerische Testzentrum auf der Talavera, das für die PCR-Tests zuständig ist und das Schnelltestzentrum in der Kürnachtalhalle. Ab nächster Woche soll auch im Burkardushaus in der Innenstadt getestet werden. Außerdem wird ein Bus eingesetzt, der flexibel auf Bedarfe reagieren kann.

Weiter gibt es ein „Drive Through“ in der Gattingerstraße, auf dem Gelände rund um die Diskothek „Airport“. Über www.schnelltest-wuerzburg.de kann man sich registrieren lassen. Die Glocken-Apotheke in der Kaiserstraße ermöglicht bereits Testungen. Diese sollen demnächst auch auf Lidl-Grundstücken sowie bei Ikea möglich sein.

Stadt und Landkreis Würzburg eröffnen eine gemeinsames Antigen-Schnelltest-Zentrum im Würzburger Burkardushaus. Nun wurde das Vergabeverfahren abgeschlossen, den Zuschlag erhielt die Würzburger Firma Contime GmbH, die selbst eine Drive-Through-Teststelle an der Diskothek Airport betreibt, wie es in der Pressemitteilung des Landratsamts Würzburg heißt.

Bereits an diesem Montag und damit rechtzeitig zum Schulbeginn nach den Osterferien wird das Schnelltest-Zentrum in Betrieb gehen. Zunächst wird dort mit einer Kapazität von 1000 Tests pro Tag geplant, diese ist im Bedarfsfall erweiterbar auf bis zu 2000 Schnelltests.

Um das Schnelltest-Zentrum zügig öffnen zu können, sei vorerst keine Terminbuchung erforderlich, teilt das Landratsamt mit. Die Firma Contime und das Bayerische Rote Kreuz arbeiteten daran, diese zu einem späteren Zeitpunkt einzurichten. Der Betrieb sei vorläufig bis 30. Juni geplant. Geöffnet ist das Schnelltest-Zentrum im Burkardushaus von Montag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Eine Befundmitteilung ist sowohl per E-Mail als auch in Papierform möglich, heißt es weiter.

Inzidenz im Landkreis gesunken

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Würzburg ist am Sonntag, 11. April, auf 99,2 gesunken. Der Landkreis Würzburg bleibe somit bis auf Weiteres in der Inzidenzeinstufung „Inzidenzbereich zwischen 50 und 100“. Für die Schulen und Kitas im Landkreis Würzburg gelten ab 12. April jedoch weiterhin die auf dem Freitagswert (Inzidenz 105,98) basierten Regelungen. Danach findet in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulen, der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen Präsenzunterricht statt, soweit dabei Abstand durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt.

Stadt über der 100er-Schwelle

In der Stadt Würzburg lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag (Stand 8 Uhr) bei 118. Am Samstag wurde erstmal seit Beginn des Jahres die Grenze von 100 überschritten. Da lag der Inzidenz-Wert bei 104. stv/lra