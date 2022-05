Würzburg. Einen Bienenschwarm an einem Fernverkehrsgleis am Würzburger Hauptbahnhof entdeckten Bundespolizisten am Sonntagmorgen. Im späteren Verlauf wurde noch ein zweiter Schwarm am selben Gleis entdeckt. Durch Absperrmaßnahmen konnte eine Gefahr für Reisende verhindert werden.Die Berufsfeuerwehr aus Würzburg fing die Bienenschwärme erfolgreich mit einem Schwarmfangkasten ein.

