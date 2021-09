Autoschrauber ermitteln ihren Meister

Uffenheim. Seine große Leidenschaft sind Autos. DTM-Fahrer Maximilian Götz, derzeit Dritter in der Fahrerwertung, hat bei dem jüngsten Rennen der Saison im österreichischen Spielberg wieder einen Podiumsplatz eingefahren. Jetzt kann Götz, der aus Uffenheim (Kreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) stammt, sein Faible für schnelle und besondere Wagen auch als Experte und Juror zusammen mit Sidney Hoffmann bei der „Tuning Trophy Germany“ des Fernsehsenders DMAX ausleben. Am 27. September startet das neue Format.

Tuning ist bei Auto-Narren vergleichbar mit der Modewelt, findet Maximilian Götz. „Ich glaube, die jungen Leute waren schon immer so drauf, dass sie auch auf der Straße ein Einzelstück haben wollten – und da kann man sich im Tuning-Bereich sehr austoben.“ Der 35-Jährige ist selbst passionierter Schrauber. „Man kann den Wagen individualisieren und seine Fantasie ausleben“, beschreibt er die Faszination. Das Auto so gestalten, wie man es will, und somit „nichts von der Stange“ haben, spielt in der Szene eine große Rolle.

Diese Eigenschaft besitzen auch die Fahrzeuge für die neue TV-Reihe mit Hoffmann und Götz. Darin wollen die privaten Tuner den Besten der Besten in Deutschland ermitteln. Bei der „Tuning Trophy Germany“, die ab 27. September auf DMAX ausgestrahlt wird, stehen die Hobbymechaniker im Fokus.

Garagenbastler

Nach einem Aufruf von Auto-Bild und DMAX haben sich hunderte Schrauber gemeldet. „Wir haben uns bewusst für Privatpersonen entschieden und wollten keine professionellen Tuner dabei haben“, so Götz. „Jungs und Mädels, die zu Hause in der Garage in Kleinstarbeit viel Zeit investieren, um ihr Auto zu individualisieren, haben wir eingeladen.“ Auto-begeisterte Freaks in jede Richtung sind zu erleben. „Es gibt Tuner, die gehen mehr auf Performance, die alles aus Motor und Fahrwerk herausholen. Andere setzen nur auf optische Veränderungen, damit das Auto stylisch und cool aussieht: Felgen, Tieferlegen, Lackfarbe, Polsterfarbe.“ Ein dritter Typ geht auf Multimedia. „Da werden Boxen wie in der Disco eingebaut.“ Die perfekte Kombination für Götz: ein Mix aus maximaler Performance und Style.

Vom Ergebnis der eingereichten Modelle ist nicht nur Max Götz begeistert. Da seien schon spannende Autos dabei gewesen – vom Opel GT mit Corvette-Look über einen Toyota mit 600 PS bis zum VW-Bus mit V8- Motor, erzählt der DTM-Fahrer. Eine ungewöhnliche Idee ist ein mit Tausenden von Swarovski-Steinen besetzter Seat Ibiza. Ein anderer Schrauber hat über 200 000 Euro in seinen BMW gesteckt und ihn als Rennwagen mit entsprechender Software für die Motoren- und die Getriebesteuerung umgebaut. In sieben Sendungen haben Kult-Schrauber Sidney Hoffmann und er zusammen mit bekannten Gesichtern aus der Automobil-Szene als Gastjuroren die jeweiligen Sieger ermittelt. Beim Finale im November werden dann die Zuschauer das letzte Wort haben und können voten. „Verdient hätten es aber alle“, sagt der Uffenheimer.

Einer der Mitjuroren ist Sportreporter Kai Ebel, der auf allen Formel 1-Rennstrecken der Welt zu Hause ist. Dem hatte es vor allem Pinky, der Swarovski-Wagen angetan, plaudert Götz aus dem Nähkästchen. Und sein persönlicher „Leckerbissen“? „Bei mir war es der T3-VW Bus, Pritsche mit V8-Motor. Das ist motoren- und fahrwerkstechnisch allerhöchstes Niveau.“

Die Show will aber nicht dazu verleiten, viel Geld in das eigene Schätzchen zu stecken oder es komplett umzubauen. Man könne auch mit kleinem Budget viel erreichen. Und Götz ist überzeugt: „Weniger ist manchmal echt mehr. Am Ende zählen die Details.“ In seine Bewertung fließt noch ein ganz anderer Aspekt ein: Was wurde in Eigenregie selbst in der Garage gebastelt?

Wie sich die Wagen schließlich fahren, durften die Juroren auf Herz und Nieren prüfen. Ein besonderer Reiz für den DTM-Fahrer. „Die Autos sind die Babys der Leute. Normalerweise darf nicht mal die Freundin ans Steuer.“ Natürlich sei man sorgsam umgegangen, versichert Götz und freut sich über das Vertrauen der Besitzer in die Jury. Für ihn war es eine spannende Erfahrung, fremde Autos zu fahren, die alle Einzelstücke sind. Auch die Dreharbeiten waren für den 35-jährigen Fahrer aus dem „Haupt Racing Team“ von Mercedes-AMG eine neue Herausforderung, die viel Spaß gemacht hat. „Ein 24-Stunden-Rennen fühlt sich wie ein Sprintrennen dagegen an“, erzählt er von ganz neuen Erfahrungen. Im Motorsport sei alles präzise getaktet und man habe nur eine Chance. Vor der Kamera könne man so viele Takes machen wie nötig. Das erfordere viel Arbeit und Konzentration. „Die Zuschauer können sich auf tolle Sendungen freuen“, ist er überzeugt, dass das Format einschlägt und es im nächsten Jahr eine Fortsetzung gibt.

Gute Chancen auf DTM-Sieg

Zwischen den Drehtagen hat sich der 35-Jährige auf die Saison konzentriert. Sein Ziel: Die Meisterschaft in der DTM holen. Das Niveau sei hoch, nicht nur weil einige Formel 1-Fahrer am Start sind. Trotzdem stünden seine Chancen gut. „Wir sind gut aufgestellt, ich habe ein super Team und das Auto ist top.“ Würde er gerne in die Königsklasse des Motorsports wechseln? „Die Formel 1 ist eine andere Welt und würde mich reizen. Daher würde ich nicht nein sagen, wenn ich gefragt werde“, lacht Götz und fügt an, dass die DTM mehr Spannung, Action und Kämpfe um die Plätze zu bieten hat. Er fokussiert sich nun auf die letzten Rennen der Saison in Assen (Holland), Hockenheim und auf dem Norisring. Und natürlich auf den Staffelstart der „Tuning Trophy Germany“ am 27. September.