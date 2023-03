Würzburg. Eine 28-Jährige entdeckte am Samstagmorgen beim Gassigehen mit dem Hund, dass sich in ihrem im Moscheeweg in der Zellerau geparkten VW Bus zwei fremde Männer befanden. Während der eine auf dem Fahrersitz saß, durchwühlte der andere den hinteren Teil des Fahrzeugs. Mit energischen Rufen konnte sie die Unbekannten in die Flucht schlagen. Die Täter sprangen sofort aus dem VW und rannten in Richtung Wredestraße weg.

