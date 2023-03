Autofahrer verliert Bewusstsein

Frammersbach. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor am Freitagnachmittag in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) ein 72-Jähriger das Bewusstsein am Steuer seines BMW und fuhr gegen die Mauer eines Supermarkts. Die eingeklemmte Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Trotz schneller medizinischer Hilfe starb der Mann im Krankenhaus.

Von Straße abgekommen

Der 72-Jährige fuhr den Linderbachweg bergab, als er gegen 14.20 Uhr plötzlich mit seinem BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überrollte er einen Stromverteilerkasten, durchbrach ein Metallgeländer und rollte schließlich eine Böschung hinunter. An der Außenmauer eines Supermarkts kam das Fahrzeug zum Stehen.

Während der Fahrer schnell von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Auto befreit werden konnte, gestaltete sich die Rettung der eingeklemmten Beifahrerin deutlich schwieriger.

Eine erste Untersuchung durch den Notarzt ergab, dass der 72-Jährige vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache das Bewusstsein vor dem Unfall verloren hatte. Der Rettungsdienst brachte den in Lebensgefahr schwebenden Mann noch in ein Krankenhaus, wo er schließlich starb.

Auto mit Kran geborgen

Die offensichtlich unverletzte 66-jährige Beifahrerin kam vorsichtshalber ebenfalls in ein Krankenhaus. Eine Mitfahrerin auf der Rücksitzbank überstand den Unfall unverletzt.

Zur Bergung des Autos musste ein Kran angefordert werden.

Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Beamten der Polizeiinspektion Lohr am Main.