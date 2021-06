Ausstellung, die emotional berührt

Würzburg. Ein neuer Ausstellungsraum in der Residenz Würzburg zum Thema Wiederaufbau hat den „German Design Award 2021“ gewonnen. Damit, so die Bayerische Schlösserverwaltung, sei erneut die Gestaltung eines Ausstellungsraums in der Residenz Würzburg ausgezeichnet worden.

Preisträger ist die Würzburger Agentur „Eydos“, die mit ihrer Gestaltung des Dokumentationsraums in der Kategorie „Excellent Architecture – Fair and Exhibition“ erfolgreich war. Ausschlaggebend für die Jury sei „das hohe gestalterische Niveau“ dieser „so beeindruckenden wie faszinierenden Ausstellung“ gewesen, „die emotional berührt und in Erinnerung bleibt.“

Umfangreiche Recherche

Der nun preisgekrönten Arbeit ging eine umfassende historische Recherche nach passendem Text, Bild, Ton und Filmdokumenten voraus. Darauf basierend hat die Firma Eydos gemeinsam mit der Bayerischen Schlösserverwaltung einen Raum gestaltet, der Perspektiven öffnet, mit ihnen spielt und bewegt.

Zuvor wurde der Skilton-Gedenkraum in der Residenz, der ebenfalls von Eydos gestaltet wurde, bereits mit drei internationalen Designpreisen ausgezeichnet: IF Award 2016, Iconic 2017 und GDA 2017. Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung der deutschen Marken- und Designinstanz.

Inhaltlich befasst sich der Ausstellungsraum mit der nahezu vollständigen Zerstörung der Residenz Würzburg 1945 und ihrem Wiederaufbau. Besucherinnen und Besucher erwarten unter anderem großformatige Motive zwischen Zerstörung und Rekonstruktion, die inhaltlich vielfältig anhand von verschiedenen Darstellungsformen und Medien präsentiert werden.

Dabei gewährt die Ausstellung Einblicke in den aufwendigen Prozess der Rekonstruktion: Arbeitsdokumente, Werkstücke und Dokumentation verdeutlichen neben der Geschichte des Gebäudes auch die Entwicklung der Rekonstruktions- und Restaurationstechniken und des kunsthistorischen Verständnisses von Herstellung und Bewahrung.

Einst Hofverwaltung der Könige

Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen ist eine der traditionsreichsten Verwaltungen des Freistaates Bayern. Als Hofverwaltung der Kurfürsten und der Könige entstanden, ist sie heute mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern einer der größten staatlichen Museumsträger in Deutschland. Dazu kommt noch ein ganz besonderes geschichtliches Erbe: die vielen prachtvollen Hofgärten, Schlossparks, Gartenanlagen und Seen. Der neue Ausstellungsraum ist im Rahmen des Ausstellungsrundgangs zugänglich. Die Medieninstallation ist derzeit nur eingeschränkt nutzbar.

